2. Handball-Bundesliga : Dormagener behalten in Bietigheim die Nerven

Ian Hüter markierte in Bietigheim das Siegtor für Dormagen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die SG BBM BIetigheim bleibt der Lieblingsgegner des TSV Bayer. Für die Dormagener war der Auswärtserfolg am Freitagabend der achte Sieg in Folge gegen die Baden-Württemberger, wobei es nach starker erste Hälfte zum Schluss noch mal ganz eng wurde.

Gut, dass ein Handballspiel nur 60 Minuten dauert. Denn wäre die Auswärtspartie des TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga bei der SG BBM Bietigheim am Freitagabend nur noch etwas länger gelaufen, hätte es wohl nicht geklappt mit dem vierten Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr. Denn nach einem deutlichen 12:17-Rückstand zur Pause gehörte die zweite Spielhälfte eindeutig den Gastgebern, die Tor um Tor aufholten und in der Schlussphase eigentlich das Momentum auf ihrer Seite hatten. Doch im Gegensatz zu den drei jüngst knapp verlorenen Spielen bewiesen die Dormagener in einer aufgeladenen Atmosphäre endlich mehr Cleverness und Nervenstärke, so dass sie am Ende als 29:28-Sieger vom Feld gingen. Damit behält Bietigheim den Status des Lieblingsgegners des TSV, der bereits zum achten Mal in Folge gegen die SG gewann.

„Nach den knappen Niederlagen haben wir jetzt das erste Mal in der Crunchtime gewonnen. Daraus müssen wir als junge Mannschaft lernen, nämlich die Würfe zu nehmen und den Mut zu haben“, meinte TSV-Rechtsaußen Jan Reimer, dem nach der Partie die Erleichterung anzusehen war. Wobei es nach einer starken ersten Hälfte der Dormagener eigentlich gar nicht mehr so eng hätte werden dürfen. Denn nachdem die Gäste nach einem starken Durchbruch von Spielmacher Ian Hüter mit 5:4 (9.) erstmals in Führung gegangen waren, bekamen sie die Partie immer besser in den Griff. Während die eigene Abwehr gut arbeitete, hatte Trainer Matthias Flohr im Vorfeld offenbar die richtigen Konzepte gegen die kompakte und offensive 6:0-Abwehr erarbeitet. Mit Hilfe von geduldig ausgespielten Angriffen gelang es immer wieder, Lücken zu reißen, die dann entweder durch starke Anspiele an den Kreis oder oftmals aus dem Rückraum von André Meuser und Mislav Grgic zu Toren genutzt wurden. Als SG-Keeper Konstantin Poltrum nach einer Viertelstunde entnervt das Feld räumen musste, sah es beim Stand von 7:10 nach einer Parade gegen André Meuser zunächst so aus, als könne der Ex-Dormagener Frederik Genz den Lauf des TSV stoppen, doch Kapitän Patrick Hüter sorgte in der 24. Minute mit seinem Treffer zum 14:9 erstmals für eine Fünf-Tore-Führung für seine Mannschaft, die dann auch bis zum Pausenpfiff bestand hatte.

Nach dem Seitenwechsel war dann aber sehr schnell zu merken, dass SG-Coach Iker Romero seiner Mannschaft noch mal richtig Leben eingehaucht hatte. Die Abwehr agierte noch mal deutlich aggressiver und konsequenter, was zu zwei schnellen Tempogegenstoßtreffern durch den neu ins Spiel gekommenen Max Öhler führte. Als Öhlers dritter Konterversuch am wiedergenesenen TSV-Keeper Christian Simonsen scheiterte, folgten zwar auch technische Fehler bei den Gastgebern, die Bayer nutzte, um auf 20:14 davonzuziehen (39., Sören Steinhaus), doch als Genz dann einen Siebenmeter von Joshua Reuland parierte, war das eine Art Aufbruchsignal für Bietigheim. Während Dormagen gegen die starke Abwehr mit einem zur Hochform auflaufenden Frederik Genz dahinter immer härter für seine Tore arbeiten musste, kämpfte sich Bietigheim angeführt von einem starken Ex-Korschenbroicher Tom Wolf Treffer um Treffer heran und entfachte auch im Publikum neues Feuer. Der TSV war sichtlich beeindruckt und richtig angenockt, als Artur Karvatski in der 57. Minute völlig unbedrängt den Ball fallenließ und Alexander Velz zum 27:27 (58.) ausgleichen konnte. Dann ereignete sich aber die wohl entscheidende Szene, als Aron Seesing am Kreis hart gefoult wurde, was Bietigheim eine Zwei-Minuten-Strafe und Dormagen einen Siebenmeter bescherte. Nachdem Jan Reimer zuvor einmal aus sieben Metern an Genz gescheitert war, verwandelte er dieses Mal sicher zur 28:27-Führung. Zwar konnte Tom Wolf dann noch mal ausgleichen, doch Matthias Flohr nahm 24 Sekunden vor Schluss seine zweite Auszeit und gab seiner Mannschaft offenbar den richtigen Spielzug mit auf den Weg, um wenige Sekunden vor dem Ende das 29:28 durch Ian Hüter zu erzielen. Auch Trainer Mattias Flohr war hinterher erleichtert: „Wir haben uns endlich mal für eine gute Leistung belohnt. Auf die erste Halbzeit bin ich aus spielerischer Sicht stolz, auf die zweite, weil wir dort kämpferisch und mental stark waren.“