2. Handball-Bundesliga Dormagener nicht wiederzuerkennen

Dass TSV-Trainer Matthias Flohr enttäuscht war, stand ihm nach der Partie nicht nur ins versteinerte Gesicht geschrieben, er brachte es auch verbal zum Ausdruck: „Wir haben viel zu viele Fehler in der Abwehr gemacht, die Zweikämpfe nicht richtig geführt. Klar haben es Spieler wie Philipp Vorlicek oder Valentin Schmidt richtig gut gespielt, das müssen wir anerkennen. Trotzdem muss ich uns in die Pflicht nehmen, dass wir es heute extrem schwach gemacht haben, gerade in der Abwehr.“ Und was Flohr außredem gegen den Strich ging, war, dass seinem Team komplett die große Ruhe abging, die es zuletzt so ausgezeichnet hatte. „Da waren zu viele überhastete Aktionen, wo wir den Kopf verlieren.“ Besonders bitter war das in der ersten Hälfte, wo die Hagener den TSV fast schon dazu einluden, für eine Vorentscheidung zu sorgen, was stark an die Partie von Ende Februar in Konstanz erinnerte. Wie damals die HSG wirkte die Eintracht komplett verunsichert, reihte Fehler an Fehler und brauchte bis zur 9. Minute ehe Tillmann Pröhl mit dem 1:2 den ersten Treffer für die Gastgeber erzielen konnte. Doch wie in Konstanz nutzten die Dormagener diese Schwächephase nicht konsequent genug. Als Alexander Senden das 4:1 (10.) markierte, sah es zwar richtig gut aus, doch direkt danach nahm Hagen eine Auszeit und stabilisierte sich.