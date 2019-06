Leichtathletik : Doppelstarter dominierten beim Erftflitzerlauf in Holzheim

Holzheim Mit 309 gemeldeten Teilnehmern und noch einmal 45 Läuferinnen und Läufern in den Staffeln waren die Organisatoren hochzufrieden.

Die familiäre Atmosphäre ist eben das große Plus des „Erftflitzers“. Das bestätigte auch Doppelsieger Bernd Czarnietzki (DJK Novesia Neuss): „Ich laufe hier heute in beiden Läufen und freue mich morgen auf einen Familientag statt auf den Sommernachtslauf.“ Den Familientag dürfte er in bester Stimmung verbracht haben. Czarnietzki holte sich vollkommen ungefährdet sowohl über die 3700-Meter-Distanz (in 13:59 Minuten) als auch über die 7500 Meter lange Strecke (30:36) den Sieg. Auch auf den folgenden Rängen dominierten Doppelstarter. Über die kürzere Strecke konnte der vereinslose Bernd Kliebe (14:52) noch drei Sekunden auf den Drittplatzierten Thorsten Hengfoß (funlaufen de.) herauslaufen, über die längere Strecke war der Einlauf dann umgekehrt: Hengfoß in 31:49 Minuten vor Kliebe (32:14).

Bei den Frauen lief die junge Klara-Sofie Weiffen (buffetzauber.de) auf der 3700-Meter-Distanz schon frühzeitig den entscheidenden Vorsprung heraus und gewann locker in 16:38 Minuten. Ihr folgten Nele Planker vom TV Jahn Kapellen in 17:18 Minuten und Hannelore Mathé (TSV Bayer Dormagen) in 18:15 Minuten. Auch über die längere Frauen-Strecke herrschten frühzeitig klare Verhältnisse: Julia Joost vom Ausrichter Holzheimer SG musste im familieninternen Duell zwar ihren Ehemann Andi ziehen lassen, hatte aber am Ende in 35:42 Minuten klar die Nase vorne vor Anke Wolf (TG Neuss) in 36:36 und Klara-Sofie Weiffen in 38:57 Minuten.