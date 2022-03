Tischtennis : Doppelspieltage für Holzbüttgener Teams

Jan Medina spielt für die DJK Holzbüttgen. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Die zweite Damen-Mannschaft in der Regionalliga und Holzbüttgens Herren in der Oberliga haben am Wochenende ein strammes Programm vor sich.

Auf der Zielgeraden der Tischtennis-Saison stehen für die Holzbüttgener Teams in der Damen-Regionalliga und Herren-Oberliga am kommenden Wochenende jeweils Doppelspieltage auf dem Programm. Die Damen-Zweitvertretung muss dabei zweimal auswärts antreten. Am Samstag gastieren die Kaarsterinnen beim Tabellensechsten TTC Staffel II. Am Sonntag steht dann ebenfalls in Hessen die Partie beim Tabellendritten TTC Langen an.

Das DJK-Quartett hat bei noch drei ausstehenden Partien drei Punkte Rückstand auf den Sportclub Niestetal, der sich aktuell auf dem direkten Nicht-Abstiegsplatz befindet. Sicher haben die Kaarsterinnen dagegen bereits den Relegationsplatz. Daher geht Teamkapitänin Sandra Förster die Aufgaben auch entspannt an: „Unser Plan ist, mit Verena Hinrichs, Anna Schouren, Chiara Pigerl und mir die Auswärtstour mit Übernachtung in Hessen anzutreten. Spielerisch wird es aber sehr schwer, die beiden Teams sind sehr stark. Wir werden locker aufspielen und haben nichts zu verlieren und sehen es ein bisschen schon als Saisonabschlusstour.“