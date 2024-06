Zweite Hockey-Bundesliga An der Neusser Jahnstraße sehnen alle das Saisonende herbei

Entsprechend gelöst geht Matthias Gräber, Trainer des HTC SW Neuss, mit seinen Schützlingen in die Heimspiele am Samstag (Anstoß 14 Uhr) gegen Großflottbek und am Sonntag (14.15 Uhr) gegen den Klipper THC Hamburg. „Es ist gut, dass das das letzte Spielwochenende ist“, sagt er ehrlich. Durch Flottbeks 5:6-Pleite im Penaltyschießen bei Blau-Weiß Köln am vergangenen Samstag hat sich auch die Motivationspille, dem Tabellenführer die erste Niederlage in dieser Saison zu verpassen, schon vor dem Anpfiff aufgelöst. Zwar hätten die Neusser aus dem mit 0:1 verlorenen Hinspiel, in dem ihnen kurz vor Schluss ein reguläres Tor aberkannt worden war, noch eine Rechnung offen, doch damit hat sich Gräber in der Vorbereitung auf das Match nicht wirklich befasst, zumal er die Gäste als verdienten Aufsteiger sieht: „Klar, auch DSD Düsseldorf, Schwarz-Weiß Köln und wir hatten starke Momente, aber Flottbek war die solideste Mannschaft von allen. Die haben durchgehend überzeugt.“