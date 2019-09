Hockey : Schwarz-Weiß hat und macht sich Druck

Neuss Nach dem mageren 4:4-Unentschieden zum Auftakt gegen Klipper Hamburg hat sich der Hockey-Zweitligist aus Neuss in den Heimspielen gegen Aufsteiger Marienburger SC und Blau-Weiß Köln mindestens vier Punkte zum Ziel gesetzt.

Und damit begann die Vorbereitung aufs Wochenende, das den Schwarz-Weißen am Samstag (17 Uhr) gegen den Neuling Marienburger SC und am Sonntag (12 Uhr) gegen Blau-Weiß Köln zwei weitere Heimspiele im Jahnstadion beschert. Für den Coach zwei ganz besondere Begegnungen. Er stellt klar: „Wenn du da nicht mindestens vier Punkte holst, hängst du unten drin!“ Denn in dieser Saison wehe ein anderer Wind durch die Liga, fügt er erklärend hinzu: „Alles ist viel ausgeglichener als im letzten Jahr, wo Kahlenberg und Heimfeld schon ein bisschen abfielen.“ Darum hat er sich das Match des Marienburger SC – im Übrigen im vierten Jahr mit dem in Neuss bis 2014 als Spieler und Trainer der Bundesliga-Damen tätigen Simon Starck auf der Bank – gegen den Erstliga-Absteiger Düsseldorfer HC (0:4) sehr genau angeguckt. „Trotz der Niederlage haben sie erfahrenen Jungs wie Clemens Oldhafer und Dominic Giskes das Leben mit ihrem Pressing ordentlich schwergemacht. Ähnlich wie Klipper Hamburg sind die topfit und richtig grellig. Verständlich, spielt Marienburg doch zum ersten Mal seit ewigen Zeiten wieder in der 2. Liga.“ Das erste Zweitliga-Spiel nach elf Jahren oder 4108 Tagen (am 8. Juni 2008 unterlagen die bereits abgestiegenen Kölner in Rissen mit 2:6), machte Starck froh, denn „wir haben gesehen, dass wir mitspielen können.“ Sein Ziel für die Comeback-Spielzeit ist klar: „Klassenerhalt.“