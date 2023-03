Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst wollen Anschluss halten

„Für uns gilt es nun, nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren, denn zwei knappe Niederlagen gegen Krefeld und in Atting stehen bereits zu Buche“, gibt Georg Otten als Vorsitzender des amtierenden Deutschen Meisters als Marschrichtung vor. Erster Gegner sind die Essener, die sich im vergangenen Jahr von den Rockets wieder in die Moskitos verwandelten. Dieses Mal allerdings nicht als eigenständiger Verein, sondern als Abteilung des aktuellen Eishockey-Clubs der Ruhrmetropole. So werden auch wieder einige Eishockeyspieler den Kader der Essener Inline-Skater bereichern und versuchen, die schwache Saison 2022 schnell vergessen zu machen. Das klappt bislang sehr gut, 2023 mischt das Team mit drei Siegen ganz vorne in der Tabelle mit. Da kommt es den Gastgebern natürlich ziemlich ungelegen, dass es personell wieder nicht so gut aussieht. „Allerdings ist der Kader groß genug und bekanntlich kann man aus der Not eine Tugend machen. So könnte wieder der eine oder andere Junior in die Bundesligamannschaft eingebaut werden“, erklärt Otten. Wie gut das klappen kann, zeigt aktuell Joe Jacobs, der in der Saison 2022 noch bei der U19 spielte. In fünf Spielen der aktuellen Saison gelangen ihm bereits sechs Scorerpunkte. Wieder ein Akteur aus der Kaarster Talentschmiede, der den Sprung in die Bundesliga geschafft hat.