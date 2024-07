Doppelinterview zur Tour de Neuss „Wir haben immer an einem Strang gezogen“

KOCH Ich sage sogar: Ohne diesen Mann hätte es diese Veranstaltung nie gegeben. 2002 hat doch niemand in dieser Stadt daran geglaubt, dass du so was auf die Beine gestellt bekommst. So verrückt der „Bimbo“ war, das hätte außer ihm keiner geschafft. Und ich behaupte: Ohne die Tour de Neuss hätten wir in Neuss 2017 auch keine Tour-de-France-Durchfahrt gehabt.

HILGERS Darum ist es so wichtig, das Erbe meines unvergessenen Vorgängers fortzusetzen und dabei seinem immer noch gültigen Motto: „Net kalle, donn!“ zu folgen. Nicht vergessen sollten wir aber auch die Männer der ersten Stunde, die damals mit Friedhelm Hamacher im im ersten Stock gelegenen Kabuff des Vogthauses getagt haben. Thomas Dilbens und Theo Hillen gehörten dazu, Olympiasieger Udo Hempel war ein ganz wichtiger Geburtshelfer. Später kamen Rudi Hahne und Andreas Kappes sowie Uwe Pommer und Anita Michalsky, deren Namen untrennbar mit der Aktion „Kinder malen die Tour de Neuss“ verbunden sind, dazu.

KOCH Ich weiß noch, wie wir 2005 bei einer Besprechung in der Alten Post nach neuen Ideen für die Tour suchten. Die kam uns, als die kleine Tochter von Uwe Pommer an zu malen fing. Das ist unsere Geschichte. Und jetzt kopiert uns die ARD ...