Fußball-Landesliga Holzheimer SG schließt ihre Lücke im Sturmzentrum

Klar, dass Joostens stetige Entwicklung auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben, er hatte auch in der Vergangenheit schon Angebote von höherklassigen Klubs. Nun wechselt er aber zum VfL Jüchen/Garzweiler, der aktuell souverän die Bezirksliga, Gruppe 1, anführt und nächste Saison wohl ein Konkurrent der Holzheimer wird. „Yannick zu verlieren, ist nicht schön. Er hat großen Anteil an unserer Entwicklung, hat immer mehr Verantwortung übernommen und ist nur schwer zu ersetzen“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan. der bis zuletzt gehofft hatte, dass Joosten doch bleiben würde. Dennoch können die Holzheimer in Dominik Klouth schon einen Nachfolger präsentieren und profitieren dabei davon, dass sie schon länger an dem Stürmer von Teutonia Kleinenbroich dran waren. Bislang hielt der 28-Jährige aber seinem Heimatverein Teutonia Kleinenbroich die Treue, angesichts des mittlerweile aber feststehenden zweiten Abstiegs in Folge in die Kreisliga A sucht er eine neue Herausforderung. Dass er auch weiß, wo das Tor steht, zeigt seine Statistik, sogar in der laufenden Gruselsaison der Teutonen traf er 14-mal in 21 Partien. Er bringt aber auch schon Landesligaerfahrung aus Kleinenbroich und Viersen mit. Neben Klouth kann Holzheim in Timo Piel (A-Jugend TSV Meerbusch), Jan Schumacher (21 Jahre, SG Rommerskirchen-Gilbach) und Niklas Schröder (18 Jahre, SG Kaarst) noch die Verpflichtungen dreier Spieler mit großem Entwicklungspotenzial vermelden. Weitere Gespräche laufen, die Personalplanungen sollen in etwa drei Wochen abgeschlossen sein.