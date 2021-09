Tischtennis-Kreismeisterschaften : Dominanz des TTC Grevenbroich

Holzbüttgen Bei den Tischtennis-Kreismeisterschaften standen im Halbfinale der A-Klasse gleich drei Spieler aus der Schlossstadt. Sieger Heinrich Walter musste aber hart kämpfen.

Im Finale lag er in den Sätzen oft zurück. Am Ende sicherte sich Heinrich Walter aber mit einem glatten 3:0-Erfolg gegen seinen Vereinskollegen René Holz vom TTC BW Grevenbroich seinen ersten Titel in der Herren-A-Klasse. Bei den Kreismeisterschaften, die von der DJK Holzbüttgen anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens ausgetragen wurden, gab Walter, der von der TG Neuss zu den Schloss-Städtern wechselte, im gesamten Turnier nur einen Satz ab.

„Es lief von Beginn an gut bei mir. Ich habe wenig Zeit gebraucht, um gut in das Turnier zu kommen und ich kann Rückstände ganz gut aufholen“, sagte Walter bezogen auf seine Aufholjagden im Endspiel. Réne Holz wartet weiter auf seinen ersten Titel in der „Königsklasse“. Mehrfach stand er in den vergangenen Jahren im Finale und zog stets den Kürzeren. „Es reicht halt nicht für ganz oben“, meinte er kurz und knapp. Die A-Klasse wurde erneut vom TTC BW Grevenbroich dominiert. Im Halbfinale standen gleich drei Spieler der Blau-Weißen. Einzige Ausnahme war Mark Peiffer von der SG RW Gierath, der knapp mit 6:10 im Entscheidungssatz gegen Holz das Nachsehen hatte. Walter gewann das Halbfinale gegen seinen Teamkollegen Michael Schüller ohne Satzverlust.