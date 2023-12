Ringen, Play-offs Deutsche Meisterschaft KSK kommt beim KSV Köllerbach unter die Räder

Nichts zu holen gab es für die Ringer des KSK Konkordia Neuss im ersten Duell des Play-off-Viertelfinales um die Deutsche Meisterschaft beim KSV Köllerbach. Nach der 5:28-Abfuhr am Tag vor Heiligabend stellte selbst der Sportliche Leiter Fatih Cinar fest: „Da haben wir eine schöne Klatsche bekommen.“ Damit sind die Chancen des Aufsteigers, das Halbfinale im neuen Jahr zu erreichen, schon vor dem Rückkampf am Samstag (19.30 Uhr) in heimischer Stadionhalle auf ein Minimum gesunken.