Skaterhockey DM-Titel Nummer fünf für Crash Eagles

Die hatten nach dem 4:6 im Hinspiel allerdings recht schnell klargemacht, dass sie keine Lust verspürten, schon wieder leer auszugehen. Im der wegen der Corona-Pandemie arg verkürzten Saison 2021 hatten sie gegen die Skating Bears Krefeld in Hin- und Rückspiel aufgrund der schlechteren Tordifferenz den Kürzeren gezogen. Also starteten sie entsprechend konzentriert. Während die Gäste die ersten 27 Spielminuten vorwiegend auf der Strafbank verbrachten – überraschend hervor taten sich in diesem Zusammenhang die eigentlich fürs Toreschießen zuständigen Tim Dohmen, Tim-Niklas Wolff und Moritz Otten –, machten sich die Domstädter in der mit 199 Zuschauern ausverkauften Sporthalle in Bocklemünd daran, die Finalserie auszugleichen. Wider Erwarten waren sie dabei indes nicht sonderlich erfolgreich. Dass Routinier Robin Weisheit kurz vor Ende des Auftaktdrittels (18.) dem ersten Streich seines Teamkollegen Tobias Deck zum frühen 1:0 (2.) in Überzahl nur einen weiteren Treffer anzufügen wusste, lag an der disziplinierten Abwehrarbeit der Adler als Team, aber auch an der wieder mal bärenstarken Leistung von Richard Steffen im Tor.