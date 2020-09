Kanuslalom : WSC-Nachwuchsfahrer holt DM-Titel im Kanuslalom

(ben-) Der Dormagener Marten Konrad ließ sich auch von einem Rückschlag am letzte Tag nicht entmutigen. Seine Vereinskameradin Anna Farber konnte ihren Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen.

Marten Konrad holte sich bei der männlichen Jugend den ersten Platz und krönte damit seine tollen Leistungen bei der ersten Teilnahme an der Qualifikation zum Junioren-Nationalteam. Dabei ließ es sich auch nicht davon beirren, dass er ausgerechnet am letzten Tag den Finallauf verpasste. Er gewann das B-Finale und war dabei schneller als die beiden Jugendfahrer, die das A-Finale erreicht hatten. So gewann er mit sieben Sekunden Vorsprung doch noch den Titel. Im Deutschlandcup belegte er den fünften Platz.

Auch für Anna Faber vom WSC gab es noch Aussichten auf die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen. In allen Rennen konnte sich nicht ihre Bestleistung abrufen, so auch am Sonntag, als es dann noch um die Deutsche Meisterschaft ging. Als Vierte konnte sie ihren Titel nicht verteidigen. Auch ein Ticket für die EM in zwei Wochen in Prag konnte Faber nicht lösen. „Ich bin ziemlich enttäuscht, denn ich hätte unheimlich gerne an den wenigen Rennen, die die verkorkste Saison noch bietet, teilgenommen“, sagte die WSC-Fahrerin. Auch Nele Baikowski, die Deutsche Jugendmeisterin aus dem Vorjahr, verpasste denkbar knapp mit Platz vier in der Gesamtqualifikation den Einzug ins Juniorinnenteam. In der Gesamtwertung holte sie Rang acht, im Deutschlandcup kam sie letztlich auf den fünften Platz.