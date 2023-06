Radsport DM-Titel für Ian Krings vom VfR Büttgen im Einzelzeitfahren

Am Wochenende war Lars Witte schon wieder in Sachen Radsport unterwegs. Auf dem Weg in die Schweiz war dem so umtriebigen Abteilungsleiter des VfR Büttgen jedoch ganz wichtig, die von Ian Krings (VfR Büttgen/Rose-Team NRW) bei den im niedersächsischen Esplingerode ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren erbrachte Leistung ins rechte Licht zu rücken. Obwohl der Nachwuchsmann mit irischen Wurzeln noch dem jüngeren U19-Jahrgang angehört, verwies er Paul Fietzke (RSC Cottbus) und Louis Leidert (RSV rad-net/Rose-Team NRW) auf die weiteren Podestplätze. Er benötigte für die 25,5 Kilometer, die auf einem 8,5 Kilometer langen Rundkurs zu bewältigten waren, 31:20 Minuten und war damit rund sieben Sekunden schneller als sein ärgster Verfolger. Leidert wies auf Rang drei sogar schon 13 Sekunden Rückstand auf. Hinter dem Spitzentrio klaffte eine noch größere Lücke: Punktefahr-Weltmeister Bruno Kessler (SC DHfK Leipzig/Junioren Schwalbe-Team Sachsen) lag als Vierter sage und schreibe 45 Sekunden zurück. Vorjahressieger Jonas Reibsch (RSC Cottbus/LV Brandenburg) kam in diesem hochklassigen Zeitfahren nicht über Platz elf hinaus.