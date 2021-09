Deutsche Meisterschaften in Verden : Silbernes Wochenende für Neusser Voltigierer

Neuss DM in Verden: Silber im Einzel für Janika Derks, Silber im Pas-de-Deux für Derks/Kay und noch mal Silber mit der Gruppe für Leon Hüsgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Kaiser

Bereits zum fünften Mal ging es in der Niedersachsenhalle in der Reiterstadt Verden um die Meistertitel im Einzel-, Doppel- und Gruppenvoltigieren. Und beinahe wäre Janika Derks vom RSV Neuss-Grimlinghausen die Titelverteidigung geglückt. 2019 – bei den letzten nationalen Titelkämpfen der Pferdeakrobaten in Alsfeld – hatte die Dormagenerin die Goldmedaille gewonnen.

Janika Derks und Johannes Kay begeisterten in der Niedersachsenhalle auf Humphrey Bogart OLD das Publikum. Foto: VoltigierService – Daniel Kaiser

In diesem Jahr machte ihr jedoch ihre Bundeskader-Kollegin Alina Roß einen Strich durch die Rechnung und sorgte für eine kleine Überraschung. Denn die 20-jährige Mecklenburgerin, die bei der WM in Budapest auf dem siebten Platz gelandet war, sicherte sich nach vier Durchgängen mit ihrem Ersatzpferd Baron, longiert von Vater Volker Roß, ihren ersten DM-Titel. Im Gesamtergebnis kam Roß auf 8,637 Punkte. Die Pflicht zum Auftakt hatte sie gewonnen. Mit der anschließenden Kür schob sich Derks auf Platz eins vor. Das anschließende Technikprogramm konnte wiederum Roß für sich entscheiden, ehe es Derks mit einem Sieg in der Finalkür noch einmal spannend machte. Die 31 Jahre alte Physiotherapeutin beendete das Turnier mit einer Wertung von 8,572 Punkten. Damit ließen die beiden Spitzenvoltigiererinnen die weitere Konkurrenz um Längen hinter sich. Kathrin Meyer aus Schleswig-Holstein kam auf 7,981 Punkte und somit den Bronze-Rang. Derks zeigte sich mit ihrer Platzierung trotz des verpassten Titels überaus zufrieden. Die Neusserin, die in Budapest Silber sowie den diesjährigen CHIO in Aachen gewonnen hatte, war in Verden ebenfalls nicht mit ihrem WM-Pferd Dark Beluga am Start, sondern voltigierte auf Rockemotion, dem Nachwuchspferd von Junioren-Bundestrainer Kai Vorberg und seiner Frau Nina, die an der Longe stand. Der 13-jährige Westfale, der erst sein viertes Turnier lief, ließ sich von der Kulisse nicht beeindrucken und ermöglichte seiner Voltigiererin hochklassige Akrobatik.

Info Leon Hüsgen kommt mit Ingelsberg auf Rang zwei Königsdisziplin Bei den Teams setzte sich der VV Köln-Dünnwald mit 8,571 Punkten vor dem VV Ingelsberg (7,829) mit Leon Hüsgen durch. Der Neusser voltigiert in dieser Saison bei den Münchnern mit. Der 22-Jährige ging auch im Einzelwettbewerb an den Start. Hier belegte er auf Calypso und Longenführerin Stefanie Eggink Rang sechs.

So spannend wie das Duell um Gold war auch der Kampf um Bronze. Nach dem ersten Umlauf hatte sich die Neusserin Pauline Riedl auf Rang drei geschoben. Im anschließenden Technikprogramm fand die 27-Jährige, die für den Reitverein Aachen startet, jedoch nicht zur Harmonie mit ihrem Pferd William an der Longe von Maik Husmann und fiel am Ende auf Rang 18 der Meisterschaftswertung zurück.

Eine weitere Silbermedaille für Neuss gab es im Pas-de-Deux. Hier kam es erneut zum ewigen Duell der Rheinländischen Spitzen-Duos Janika Derks/Johannes Kay und Chiara Congia/Justin van Gerven aus Köln. Nach dem ersten Durchgang hatten sich die Vize-Weltmeister van Gerven und Congia mit 9,368 Punkten an die Spitze des Feldes gesetzt. Am Finaltag kamen sie auf 9,089 Zähler. Das machte in der Summe 9,229 Punkte für die Rheinländer, die vor zwei Wochen auch den CHIO in Aachen für sich entschieden hatten. Und auch in Verden setzte sich das Duo, das mit der 13-jährigen Hannoveraner-Stute Highlight HE, longiert von Alexandra Knauf, in den Zirkel eingelaufen war, mit hauchdünnem Abstand von 0,024 Zählern durch. Die Europameister verteidigten damit ihren Titel aus dem Jahr 2019, den sie in Alsfeld gewonnen hatten. Platz zwei blieb den Weltmeistern aus Neuss. Die Spitzenvoltigierer turnten auf dem Rücken des 14-jährigen Oldenburgers Humphrey Bogart OLD, longiert von Nina Vorberg, zu final 9,205 Punkten und gewannen am Finaltag mit 9,22 Punkten die zweite Kür.