Kanuslalom DM-Silber für Kajak-Damen des WSC Bayer Dormagen

Im Vorjahr war Konrad noch mit dem Juniorenteam Vizeeuropameister geworden und als Fünfter im Einzel bester Deutscher. „In dieser Saison war er jedoch immer wieder vom Pech verfolgt, von Krankheit geschwächt und musste im Sommer sogar mehrere Wochen pausieren, so dass er an wichtigen Rennen zum Deutschland-Cup nicht teilnehmen konnte“, sagte WSC-Pressewartin Elsbeth Faber und fügte energisch hinzu. „Trotz seines unzweifelhaft großen Talents wurde er nun aus dem Kader geworfen, womit sein sportliches Weiterkommen ausgebremst wurde. Auch das geplante Studium in Augsburg steht nun in Frage. Diese harte Entscheidung der DKV-Verantwortlichen ist schwer nachvollziehbar, da auch der Deutsche Kanuslalom auf Ausnahmeathleten wie Konrad nicht verzichten und ihnen der Wechsel nach Augsburg ermöglichen sollte. Denn in NRW fehlen die notwendigen Trainingsstrecken und die letzte WM in London, bei der der DKV keine einzige Medaille erringen konnte, hat gezeigt, dass es neue Talente dringend braucht.“