Synchroneiskunstlaufen in Neuss Team Butterfl‘ice unwiderstehlich gut

„Das ist schon eine ganz tolle Sache“, findet auch der neue Chef, zumal er den Sieg im stark besetzten ISU-Wettbewerb als atemberaubende Dreingabe wertet. „Damit war angesichts der großen Konkurrenz nicht zu rechnen. Wir hatten gedacht, dass zumindest das schwedische Team vor uns ist. Dass es geklappt hat, ist jetzt umso schöner.“ Und als Vorsitzender setzte er auch die Leistung des gesamten Vereins als Ausrichter ins rechte Licht: „Für uns als NSK war das eine ganz große Geschichte. Einen so großen Wettkampf in so einem Rahmen hatten wir bisher noch nicht gemacht. Das war eine echte Herausforderung.“ Der Jubel übers nie und nimmer erwartete Double fiel auch deshalb so überschwänglich aus, weil die Vorbereitungen alles andere als leicht verlaufen waren. Gerald Endres: „Uns stand definitiv weniger Eiszeit zur Verfügung als anderen Teams.“ Und darum richtete er den Fokus umgehend auf die erfahrene Trainerin Ilka Voges. „Sie hat das Maximale aus dem Team herausgeholt. Der Zusammenhalt ist toll – und sicher einer der Hauptgründe für diese Leistung.“ Der auch für die Choreografie zuständige Erfolgscoach führte außerdem die Heimatmosphäre an: „Unsere Halle ist ja viel, viel kleiner und viel, viel familiärer als wenn wir sonst auf den Wettbewerben unterwegs sind. Da sitzt halt auch der gesamte Freundeskreis und die Familie im Publikum, und das spornt einen doch noch mal ein bisschen mehr an.“ Der Funke sprang von der Tribüne quasi direkt aufs Eis. „Ich fand, dass die Stimmung bei uns ziemlich gut war“, bestätigte Kapitänin Antonia Endres. „Wir haben das alle irgendwie echt gut gefühlt und mir hat es super viel Spaß gemacht. Und dann ist es natürlich noch besser, so eine gute Punktzahl zu bekommen.“