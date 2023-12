Deutsche Meisterschaft im Skaterhockey Crash Eagles sind praktisch zum Gewinnen verdammt

An die 3:7-Niederlage im Hinspiel verschwendet der Vorsitzende des noch amtierenden Deutschen Meisters keinen Gedanken mehr. „Da muss man rückblickend nicht viel analysieren. Das war schwach in Krefeld. Aber wir wissen, das wir das besser machen können.“ Als Anschauungsmaterial dienen ihm die gewonnen Duelle mit dem HC Köln-West Rheinos im Viertelfinale und vor allem mit den Moskitos Essen im Halbfinale. „Aus diesen guten Leistungen, die Grundlage für den Einzug ins Finale waren, schöpfen wir unsere Hoffnung.“ Und noch etwas ist ihm aufgefallen – allerdings negativ: „Wenn ich mir die bisherigen Spiele gegen Krefeld angucke, erkenne ich, dass wir viel zu viel Zeit auf der Strafbank verbringen und die Bären daraus ordentlich Kapital schlagen konnten.“ Daraus schließt der Vorsitzende messerscharf: „Es kommt also darauf an, diszipliniert und konzentriert zu Werke zu gehen.“