Skaterhockey DM-Finale beginnt für Crash Eagles Kaarst in Krefeld

In der bisherigen Saison konnten die Bären beide Spiele gegen die Adler gewinnen. In Kaarst gelang ein knapper 6:5- und in Krefeld ein 8:6-Sieg. In beiden Spielen waren die Adler allerdings nicht komplett. In Kaarst fehlte Goalie Richard Steffen und in Krefeld Moritz Otten, beide sind allerdings am Samstag mit von der Partie, so dass die Crash Eagles in Bestbesetzung antreten können.