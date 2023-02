Leichtathletik TK Grevenbroich sagt DM-Teilnahme ab

„Natürlich ist das schade für die Mädchen. Aber sind inzwischen so vernünftig, dass sie ihre Chancen sehr gut einschätzen können. Bevor wir in Dortmund hinterherlaufen, beginnen wir nun schon mit der Sommervorbereitung“, erklärt TK-Trainer Wilfried Faßbender. Schon Ende vergangener Woche hatte er angekündigt, über diesen Schritt nachzudenken, nachdem er sich wegen eines Ärgernisses in der Trainingsstätte Schloss-Stadion an unsere Redaktion gewandt hatte. Die Stadtbetriebe hatten wiederum in der Woche zuvor quasi über Nacht die komplette Startkurve mit Bauzäunen abgesperrt, weil dort laut Stadtsprecher Lukas Maaßen der Unterboden sehr stark mitgenommen sei und Verletzungsgefahr bestehe. Das Problem laut Faßbender: Genau der Bereich sei immens wichtig, weil dort die für die DM-Vorbereitung so wichtigen Tempoläufe trainiert werden. „Um Chancen in Dortmund zu haben, hätten wir genau in dieser Phase die Tempoläufe forcieren müssen“, erklärt Faßbender.