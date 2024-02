Grevenbroicher Basketballer helfen DKMS-Registrierungsaktion der Elephants für Esther Pfüller

Da sie aus Kenia stammt, wenden sich die Elephants ganz explizit an die ostafrikanische Community in Deutschland. Denn weil sich die Gewebemerkmale, auf die es bei einer Stammzellentransplantation ankommt, regional unterscheiden, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu landen, bei Menschen mit Wurzeln in Kenia am höchsten. Grundsätzlich, möchte Koslowski indes unbedingt festgehalten wissen, „erhöht jeder und jede Registrierte die Überlebenschancen für Esther und alle anderen an Blutkrebs Erkrankten weltweit.“