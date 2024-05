Tischtennsturnier in Holzbüttgen DJK-Zugänge spielen bei Drive-Turnier stark auf

Die vier Erwachsenenklassen waren dagegen wie gewohnt mit knapp 230 Teilnehmern gut besucht. Die beste Resonanz gab es in den Klassen B bis D. Die besten Spieler waren in der A-Klasse (bis 4000 Punkte) am Start. Dort setzten sich Ilja Blonstein (Mettmann-Sport) und Justin Shane Donnelly (TTV Ronsdorf) gegen das Duo Yannic Lennertz (Borussia Brand) und Marcus Coenen (DJK Holzbüttgen) durch. Die Entscheidung fiel erst im Doppel, nachdem es im Einzel durch den Sieg von Donnely (3:0 gegen Coenen) und der Niederlage von Blonstein (0:3 gegen Lennertz) 1:1 Unentschieden gestanden hatte. Auf den dritten Platz spielte sich ein reines Frauen-Team. Hannah Schönau und Stephanie Hoffmann vom Drittligisten TTC GW Fritzdorf teilten sich den dritten Rang gemeinsam mit Marco Stefanidis (DJK Franz Sales Haus Essen) und Simon Vogt (SV Windhagen). Das Damen-Duo hat sich damit bestens in Holzbüttgen eingeführt. Beide werden in der kommenden Saison zu den Kaarsterinnen wechseln. In der vergangenen Saison haben beide im Spitzenpaarkreuz der 3. Liga gespielt. Die beiden Grevenbroicher Duos Janos Pigerl/Christoph Sappert sowie Michael Schüller und Valerian Stoll scheiterten jeweils im Viertelfinale.