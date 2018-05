Lokalsport: DJK-Sportler wissen in Meppen zu glänzen

Rhein-Kreis Leichtathleten der Novesia, Rheinkraft und aus Kleinenbroich nehmen am Bundessportfest teil.

Unter der Leitung der Neusserin Isabelle Rhine, die als Fachwartin Leichtathletik für den DJK-Verband ehrenamtlich tätig ist, wetteiferten Teilnehmer aus ganz Deutschland an zwei Tagen miteinander. "Die Resonanz in den Vereinen fiel sehr positiv aus, das hat mir gezeigt, dass der große Aufwand und die lange Vorbereitungszeit sich gelohnt haben", sagte sie zufrieden. Aus ihrem Heimatverein DJK Novesia erhielt sie viel Rückendeckung, so leitete Norbert Ritterbach das Wettkampfbüro, ihr Trainer Maximilian Rhine-Gritz übernahm zusammen mit Burckard Swara die Rolle des Stadionsprechers. "Alle haben hervorragenden Einsatz gezeigt, die Stimmung war super und die Bahn schnell", so die Chef-Organisatorin. "In vier Jahren in Ingolstadt muss es wieder so gut laufen." Dass die Bahn schnell war, konnte Isabelle Rhine selber bestätigen, denn mit einer neuen Bestzeit von 13,01 Sekunden verpasste sie über 100 Meter nur knapp das Podest.