DJK Novesia unterliegt im Niederrheinpokal mit 0:5

Neuss Fußball: Der DJK-Coach lässt nach der 0:5-Pokalpleite gegen Repelen Dampf ab.

Der A-Kreisligist DJK Novesia hat sein Niederrheinpokal-Erstrundenspiel gegen den Bezirksligisten VfL Repelen mit 0:5 (0:1) verloren und damit nahtlos an die bislang schwache Vorbereitung angeknüpft. Trainer Sa Franciamore nahm nach einem desolaten Auftritt kein Blatt vor den Mund: „Das war eine Katastrophe, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. In der zweiten Hälfte war das komplette Arbeitsverweigerung.“

Das 0:1 nach 30 Minuten hätte Christoph Kattner per Foulelfmeter dabei sogar egalisieren können, der Neusser scheiterte aber an Schlussmann Dominik Braun. „Danach sind wir überhaupt nicht mehr ins Spiel gekommen und haben nichts mehr von dem gemacht, was wir uns vorgenommen haben“, fand Franciamore. So gelang dem Repelener Yassin Ait Dada zwischen den Minuten 58 und 72 ein lupenreiner Hattrick, der VfL legte ein weiteres Tor nach. „Ich weiß nicht, was momentan in den Köpfen der Spieler vorgeht“, sagte der Coach, dessen Elf bislang alle Vorbereitungsspiele verloren hat. „Wir haben jetzt bis zum Saisonstart noch zwei Wochen Zeit, um aufzuwachen.“