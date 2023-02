Floorball-Bundesliga DJK-Floorballer lassen in Bonn nichts anbrennen

Obwohl die Holzbüttgener den SSF Dragons Bonn in der Tabelle der Floorball-Bundesliga schon meilenweit enteilt sind, sind sie am Wochenende hoch konzentriert zum Gastspiel in die ehemalige Bundeshauptstadt gereist. Schließlich peilen die Bonner immer noch einen Platz in den Play-offs an und sind gerade in eigener Halle als überaus unangenehm zu spielen. Die konzentrierte Vorstellung der Holzbüttgener zahlte sich aber letztlich in Form eines verdienten 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)-Sieges aus.