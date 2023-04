Deutsche Meisterschaft im Floorball Mit den eigenen Fans im Rücken rein ins DM-Finale

Weil die DJK am Tag zuvor an gleicher Stelle aber mit 6:3 gewonnen hatte, fällt die Entscheidung nun auf jeden Fall in der Stadtparkhalle Kaarst. Um sich am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) ein Finale um den Einzug in die Endspielserie gegen den MFBC Leipzig zu verdienen, muss am Samstagabend (18.30 Uhr) an der Pestalozzistraße unbedingt ein Sieg her. Einen Arbeitsauftrag, den Verteidiger Linus Joest für durchaus machbar hält: „Trotz der schwierigen Ausgangsposition gehen wir zuversichtlich ins Wochenende, da wir gut trainiert haben und im Verlauf der Serie schon unter Beweis gestellt haben, dass wir Spiele dominieren können. Dafür haben wir uns ja bereits mit einem Sieg belohnen können.“