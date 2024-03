Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen will Aus in den Play-offs abwenden

Schließlich haben sie das erste Spiel am vergangenen Wochenende in heimischer Halle ziemlich enttäuschend mit 3:6 verloren. Auch in der regulären Saison gingen beide Spiele verloren, wobei besonders die Niederlage im Rückspiel schmerzte. Schließlich hätte ein Sieg mindestens Platz vier und damit eine bessere Ausgangsposition für die Play-offs bedeutet. Doch da verspielte die DJK eine 6:2-Führung und verlor noch 6:7. Die hohe Fehlerquote im letzten Drittel war ausschlaggebend dafür. Und auch im ersten Play-off-Viertelfinalspiel luden die Holzbüttgener die Floor Fighters zu oft zum Toreschießen ein, obwohl ihre Leistung insgesamt gar nicht so schlecht war. Moritz Neustadt, Holzbüttger Verteidiger, gibt sich vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen auffällig selbstbewusst: „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Dann können und werden wir die Serie drehen.“ Sollte es zu Spiel Nummer drei kommen, stünde das am Sonntag auch in Chemnitz an.