Tischtennis DJK Holzbüttgen steht vor Spitzenspiel gegen Borussia Brand

In der Herren-Verbandsliga empfängt die DJK Holzbüttgen den SuS Borussia Brand aus Aachen am Samstag (18.30 Uhr) zum absoluten Spitzenspiel. Beide Teams stehen verlustpunktfrei an der Spitze der Tabelle. Wir erwarten eine enge Partie auf Augenhöhe. Unsere Mannschaft ist gut vorbereitet und wir gehen mit breiter Brust in das Spiel“, meint DJK-Kapitän Marcus Coenen. Er hofft auf einen guten Start in den Doppeln, um nicht frühzeitig in Rückstand zu geraten. Borussia Brand hat vor allem in Yannic Lennertz (7:0-Bilanz) und Tobias Braun (5:1) zwei starke Leute im oberen Paarkreuz. „Wir freuen uns auf ein heißes und packendes Topspiel“, so Coenen. Bereits eine Stunde früher (17.30 Uhr) hat Aufsteiger SG RW Gierath den TTC Union Mühlheim zu Gast. Beide Teams können bisher erst einen Sieg aufweisen. Auf den zweiten Erfolg hofft auch die Zweitvertretung des TTC BW Grevenbroich, die allerdings am Samstag (18 Uhr) beim Tabellendritten TTG Langenfeld eine schwere Aufgabe vor der Brust hat.