3. Tischtennis-Bundesliga Negativlauf von Holzbüttgens Frauen soll enden

Nach dem herausragenden Start mit 10:0 Punkten mussten die Damen der DJK Holzbüttgen in der 3. Tischtennis-Bundesliga zuletzt drei Dämpfer in Folge hinnehmen. Nach dem punktlosen Wochenende in Hessen (3:6 gegen den TTC Langen und 3:6 gegen den TTC Salmünster) folgte am vergangenen Sonntag beim 4:6 gegen die Füchse aus Berlin auch die erste Heimniederlage. Am Samstag (15.30 Uhr) steht jetzt das letzte Vorrundenspiel beim Mitkonkurrenten MTV Engelbostel-Schulenburg an.