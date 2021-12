Floorball : Holzbüttgen schließen Jahr im Pokal mit WM-Quartett ab

Der Holzbüttgener Spieler Janos Bröker treibt bei der Weltmeisterschaft im siegreichen Match gegen Kanada den Ball voran. Foto: DJK Holzbüttgen

Holzbüttgen Vier Spieler der Holzbüttgener waren mit Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Finnland am Start. Jetzt ist zum Jahresabschluss in heimischer Halle gegen den SV Dessau noch mal Alltag angesagt.

Für die vier WM-Teilnehmer des Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen ist zum Jahresausklang Herunterkommen angesagt. Nachdem Janos und Niklas Bröker sowie Nils Hofferbert und Torben Kleinhans noch kürzlich als Teil der deutschen Mannschaft zusammen mit den besten Teams unseres Planeten bei der Weltmeisterschaft im finnischen Helsinki weilten, steht wieder der Alltag an. Am Samstag (18 Uhr) ist Zweitligist PSV Dessau im Pokal zum letzten Pflichtspiel 2021 in der Kaarster Stadtparkhalle zu Gast.

„Daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen,“ sagt Torben Kleinhans, der sich aber damit abgefunden hat, dass keine Zeit für eine große Verschnaufpause bleibt. „Wir haben noch große Ziele in dieser Saison. Daher müssen wir Gas geben.“ Mit großen Zielen war Deutschland auch zur WM gereist, mit Platz fünf hatte das Team geliebäugelt. Daraus wurde allerdings nichts, letztlich stand nur der neunte Platz unter 16 Teilnehmern zu Buche. Schon in der Gruppenphase mussten die Deutschen kräftig Lehrgeld zahlen. Los ging’s mit einem 0:11 gegen den späteren Dritten Tschechien, es folgten ein 4:7 gegen Norwegen und ein 2:9 gegen die Schweiz. Erst nach der Play-off-Niederlage (3:7) gegen die Slowakei ging es aufwärts. Ein 15:7 gegen Kanada und ein abschließendes 6:3 gegen Dänemark brachten immerhin noch ein versöhnliches Ende.

„Es schwingt trotzdem etwas Enttäuschung mit, da wir unsere Ziele nicht erreicht haben“, sagt Torben Kleinhans, was aber nichts an seiner grundsätzlich positiven Einstellung zum WM-Auftritt ändert: „Mit der Teilnahme ist einfach ein Traum in Erfüllung gegangen, für den ich trainiert habe, seitdem ich klein war.“ Für DJK-Spieler Niklas Bröker ist klar, dass die nötigen Schlüsse aus dem deutschen WM-Abschneiden gezogen werden sollten: „Als Nationalmannschaft haben wir noch viele Dinge, an denen wir arbeiten können und müssen. Auch meine eigene Leistung war für mich nicht zufriedenstellend. Das Gute ist, dass die nächste WM quasi schon vor der Tür steht.“ Damit spielt der 24-Jährige auf das nächste WM-Turnier an, das im November 2022 in der Schweiz über die Bühne geht.