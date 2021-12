Tischtennis 3. Liga : Auf Holzbüttgens Damen wartet noch mal ein Highlight

Holzbüttgens Jana Vollmert. Foto: rust

Holzbüttgen Die Drittliga-Truppe der DJK bekommt es daheim mit den Füchsen Berlin zu tun. Die Holzbüttgener Oberliga-Herren sind in Bottrop zum Siegen verdammt.

Eigentlich war für die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen am Wochenende noch einmal ein Doppelspieltag vor eigenem Publikum zum Abschluss der Vorrunde in der 3. Bundesliga geplant. Das Team vom TTK Großburgwedel aus Niedersachsen bat aber aufgrund der angespannten Corona-Lage um eine Verlegung der Partie in das nächste Jahr. „Wir sind diesem Wunsch nachgekommen. Einen Termin gibt es aber noch nicht“, sagt DJK-Kapitänin Jana Vollmert. Somit bleibt zum Jahresabschluss das Heimspiel am Samstag gegen die Füchse aus Berlin.

Für die Kaarsterinnen, die seit fünf Spielen unbesiegt sind, ist die Partie noch einmal ein echtes Highlight. Die Gäste aus Berlin waren in den vergangenen zwei Spielzeiten noch Zweitligist, bevor sie freiwillig in die 3. Liga zurückkehrten. In der Saison 2018/2019 traf die DJK zum bislang letzten Mal auf die Füchse. Damals unterlagen die Kaarsterinnen zweimal knapp mit 4:6. „Für mich zählt Berlin auch in dieser Saison zu den stärksten Mannschaften der Liga“, sagt Vollmert. Nach jetziger Lage sieht es aber so aus, als wenn es in diesem Duell um Platz drei in der Liga geht, da Hannover (13:1) und Langstadt (12:0) bisher den Ton angeben.

Die DJK hat vier Minuszähler auf dem Konto, die Berlinerinnen drei Punkte, so dass, ein Heimsieg vorausgesetzt, die Chancen im Spitzentrio zu bleiben, durchaus gut wären. Jana Vollmert sieht ihr Team aber in der Außenseiterrolle. Das liegt auch daran, dass Rachel Gerarts am Samstag nicht dabei sein wird. Die Nummer zwei der DJK, die an den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung leidet, hatte es vorigen Sonntag in Hamburg mit einem Einsatz versucht, kam aber zu der Erkenntnis, dass sie sich noch zu schwach fühlt. Für sie wird Verena Hinrichs aus der Reserve aufrücken. „Wir hoffen, dass wir an unsere guten Leistungen anknüpfen können und uns vielleicht einen oder sogar beide Punkte klauen können“, so Vollmert. Stärkste Akteurinnen im der Mannschaft der Füchse sind Abwehrspielerin Katalin Jedtke (Position 1 / 6:3) und Emilija Riliskyte (Pos. 3 / 5:1).