Tischtennis : Zwei verdiente Spieler sagen Holzbüttgen ade

Jan Medina mit der in Kaarst lebenden Tischtennis-Legende Eberhard Schöler. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Sportlich sind die Würfel vor dem letzten Saisonspiel der DJK in der Oberliga zwar schon gefallen, dennoch dürfte es noch mal ziemlich emotional werden.

Sportlich hat die Oberliga-Partie am Sonntag zwischen der DJK Holzbüttgen und dem TTSV Bottrop keine große Bedeutung mehr. Schon jetzt steht fest, dass sowohl die Kaarster als auch der Tabellenletzte aus dem Ruhrgebiet den Klassenerhalt verpasst haben und in der kommenden Saison in der NRW-Liga antreten müssen. Dennoch könnte es am Sonntag emotional zugehen in der Sporthalle am Bruchweg. Das Spitzenduo der Holzbüttgener Jan Medina und Alexander Lübke werden nämlich zum letzten Mal das DJK-Trikot überstreifen. Beide haben sich dafür entschieden, den Verein zu verlassen. Sie werden in der kommenden Saison gemeinsam für den aktuellen Spitzenreiter der Oberliga, SC Arminia Ochtrup, antreten.

Jetzt am Sonntag wollen sich die Kaarster aber noch einmal mit ihrer Stamm-Crew, also mit Jan Medina, Alex Lübke, Nicolas Kasper und Vincent Arsand vor heimischen Publikum präsentieren und einen versöhnlichen Saisonausklang feiern. „Wir wollen uns mit einem Sieg sowohl aus der Oberliga als auch von Jan und Alex verabschieden. In der Aufstellung sollte uns das auch gelingen“, sagt DJK-Spieler Kasper. Die Gäste aus Bottrop haben in den bisher absolvierten zwanzig Partien noch keinen einzigen Zähler gesammelt. Das liegt auch daran, dass die beiden eigentlich vorgesehenen Spitzenspieler, Kagan Kizilates und Thorsten Hoffmann, bisher keine Spiele für das Ruhrpott-Team bestritten haben.

Für Jan Medina geht mit diesem Spiel eine lange Ära im DJK-Trikot zu Ende. Zehn Jahre war der ehemalige venezolanische Nationalspieler für die Kaarster im Einsatz. „Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, aber mir war klar, dass ich immer noch sehr viel Spaß am Tischtennis habe und so hoch wie möglich spielen möchte. Da wir mit Holzbüttgen absteigen werden, habe ich mich dazu entschieden, in der kommenden Saison für einen Verein in der Ober- oder Regionalliga zu spielen. Seine Zeit bei der DJK möchte er nicht missen: „Das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe mich als Mensch und Sportler in Holzbüttgen weiterentwickelt, habe viele Freunde gefunden und enge Beziehungen geschlossen. Es ist ein Stück meines Lebens, das ich hier verbracht habe.“