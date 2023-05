Floorball DJK Holzbüttgen tröstet sich mit drittem Platz

„Das Wochenende gegen Weißenfels hat uns hart getroffen. Um den Fans aber einen tollen Abschluss bieten zu können, wollten wir dennoch ein schönes Spiel aufs Parkett bringen“, sagte Maximilian Groß, Spieler der DJK Holzbüttgen. Und das gelang gegen die Berlin Rockets, die im Halbfinale gegen den MFBC Leipzig den Kürzeren gezogen hatten. Das Spiel bot alles, was der Floorballfan sehen will. Es war bis zum Ende hart umkämpft und von vielen Toren geprägt. Das erste Drittel war vollkommen ausgeglichen, wobei Maximilian Spöhle (2), Niklas Stammen und Torben Lange die Treffer für die Gastgeber erzielten. Nach dem ersten Wechsel ging die DJK zwar durch Stammen in Führung, doch dann drehten die Gäste durch einen 3:0-Lauf das Blatt. Aber Holzbüttgen antwortete mit drei Treffern von Marks Jones und ging mit 8:7 ins dritte Drittel. Dort ging es bis zum 10:10 (DJK-Tore Janos Bröker, Nils Hofferbert) wieder hin und her, ehe Tobias Kleinhans und erneut Marks Jones endgültig den Sieg klarmachten.