Tischtennis Holzbüttgen im Kreisduell bei Blau-Weiß Grevenbroich II

In der Damen-NRW-Liga startet am Wochenende die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen in die Saison. Zum Auftakt reisen die Kaarsterinnen am Samstag (Spielbeginn ist 17.30 Uhr) ins Siegerland zur TTG Netphen. Mit dem Erfolg der Vorwoche im Rücken will die junge fünfte Mannschaft der DJK Holzbüttgen am Sonntag (11 Uhr) gegen den FTV Düsseldorf den zweiten Sieg in der Verbandsliga einfahren.