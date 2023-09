Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen stürzt auf den letzten Platz ab

Dass da was nicht stimmt, ist natürlich auch der Mannschaft bewusst. Nationalspieler Janos Bröker sprach nach der Pleite im der Stadtparkhalle gegen den Vizemeister aus Sachsen Klartext: „Das Spiel hat wieder gezeigt, dass wir zu viele Basics vernachlässigen. Wir haben gute Phasen im Spiel, müssen aber lernen, unsere Fehler zu minimieren.“ Auch sein Teamkollege Niklas Stammen beschönigte nichts: „Wir müssen zugeben, dass wir verdient verloren haben.“ Zwar verband er den Ausblick aufs nächste Match am Samstag (18 Uhr, Stadtparkhalle Kaarst) gegen die Red Hocks Kaufering mit dem Arbeitsauftrag, „wir müssen die kommende Woche gut nutzen und dann die ersten Punkte holen“, doch Kapitän Dennis Schiffer stellt Mannschaft und Umfeld vorsichtshalber auf schwierige Wochen ein: „Nach einigen Jahren, in denen wir oft in der Favoritenrolle waren, müssen wir uns daran gewöhnen, dass eine neue Kaderkonstellation und ein Coach mit neuen Ideen bedeuten, dass wir ab und zu Lehrgeld zahlen müssen.“ Um den verdienten Nachschlaf bringt ihn das freilich (noch) nicht, denn „inhaltlich sehen wir Fortschritte, auch wenn wir natürlich langsam an den Ergebnissen arbeiten müssen. Aber ich davon überzeugt, dass uns die nächsten Trainingseinheiten wieder auf den Pfad des Erfolgs bringen werden.“