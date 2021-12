Tischtennis : DJK steht vor hartem Trip in den hohen Norden

Die Nigerianerin Olufunke Oshonaike hat an sieben olympischen Spielen teilgenommen. Am Wochenende trifft sie mit dem SC Poppenbüttel auf die DJK Holzbüttgen. Foto: Rust

Kaarst Die DJK Holzbüttgen hat sich mit einer schönen Serie an die Spitzengruppe der 3. Bundesliga herangearbeitet. Am Doppelspieltag geht es nach Kellinghusen und Poppenbüttel.

Das ist ein richtig guter Lauf, den die Tischtennis-Damen der DJK Holzbüttgen in der Nordgruppe der 3. Bundesliga hingelegt haben. Durch die Siege in Fritzdorf (6:4), Kleve (6:3) und daheim gegen Göttingen (6:3) arbeiteten sich die Kaarsterinnen mit 7:3 Punkten an die Spitzengruppe in der Tabelle heran. Am Samstag (16 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) stehen die Auswärtsspiele beim VfL Kellinghusen und beim SC Poppenbüttel an.

Dabei ist das Team aus Kellinghusen in Schleswig-Holstein deutlich stärker einzuschätzen, liegt mit 8:6 Punkten auf dem vierten Platz. Allerdings sind die Leistungen sehr wechselhaft. Das hat auch DJK-Kapitänin Jana Vollmert beobachtet: „Da weiß man nie genau, in welcher Aufstellung sie antreten.“ Die an Nummer eins und zwei gemeldeten Krittwika Roy Sinha und Diya Parag Chitale haben in dieser Saison noch gar nicht gespielt. Stärkste Akteurin im Team ist Katsiaryna Baravok mit einer 9:3-Bilanz im Spitzenpaarkreuz. Mit ihr bekommen es Valerija Mühlbach und Martyna Dziadkowiec zu tun. Rachel Gerarts wird die Reise in den Norden nicht mit antreten können. Am Sonntag geht es rüber nach Hamburg zur Partie beim Tabellenletzten. Nach sieben Niederlagen in Folge konnte Poppenbüttel am vergangenen Spieltag den ersten Sieg (6:3 gegen Fritzdorf) einfahren. Ein Wiedersehen gibt es an der Elbe mit der nigerianischen Olympia-Teilnehmerin Olufunke Oshonaike, die in diesem Sommer in Tokio bereits zum siebten Mal bei den olympischen Spielen dabei war.