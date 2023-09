3. Tischtennis-Bundesliga DJK Holzbüttgen startet mit Westderby in Düsseldorf

Bereits am Samstag startet für die Zweitvertretung der DJK mit einem Heimspiel die Saison in der Damen-Oberliga. Um 18.30 Uhr empfangen die Kaarsterinnen das junge Team von der DJK Schwarz-Rot Cappel in der Sporthalle am Bruchweg. Die Mannschaft aus Lippstadt hat bis auf Spitzenspielerin Christine Lammert in der vergangenen Saison noch parallel zum Damen-Wettbewerb in der Mädchen-NRW-Liga gespielt. Anders als die Holzbüttgenerinnen hat das Gäste-Team bereits zwei Partien absolviert und dabei einen Sieg und ein Unentschieden geholt. Die Kaarsterinnen wollen die Saisonpremiere mit fünf Spielerinnen angehen. Im Einzel sind Neuzugang Selina Wiggers, Chiara Pigerl, Anna Haissig und Lilian Assaf geplant. Im Doppel ist auch der Einsatz von Lisa Scherring vorgesehen. „Für uns gilt es erstmal, in die Saison zu starten und die Form zu testen. Das Team aus Cappel hat einen starken Auftakt in seiner erste Oberliga-Saison hingelegt. Aber wir werden alles versuchen, um dagegenzuhalten und eventuell schon die ersten Punkte einzufahren“, sagt DJK-Spielerin Chiara Pigerl.