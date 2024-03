Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen startet gegen Chemnitz in die Play-offs

Die Holzbüttgener reisen also nächsten Samstag nach Sachsen und müssten tags darauf zum entscheidenden Match wieder dort antreten, wenn vorher jede Mannschaft eine Partie gewonnen hätte. So wäre es für die DJK ratsam, den Heimvorteil im ersten Match für sich zu nutzen. Was für die Holzbüttgener spricht: Nach einer insgesamt durchwachsenen Saison konnten sie zuletzt durchaus überzeugen. „Ein neuer Trainer, viele Ab- und Zugänge und auch einige verletzungsbedingte Ausfälle waren sicher die Gründe für einen etwas holprigen Start in die Liga. In der Zwischenzeit scheint sich die Mannschaft um Trainer Joel Heine aber immer mehr gefunden zu haben“, meint René Thönnißen, im Vorstand der DJK für die Pressearbeit zuständig. Vor der Pleite gegen Chemnitz hatten Siege jeweils in der Verlängerung gegen die Top-Teams aus Hamburg und Weißenfels die Holzbüttgener erst wieder in eine gute Position im Rennen um den begehrten vierten Platz gebracht.