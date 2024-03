3. Tischtennis-Bundesliga DJK Holzbüttgen siegt im Schnelldurchgang

„Ja, das war eine richtig schnelle Nummer. Insgesamt eine wirklich starke und souveräne Mannschaftsleistung von uns“, sagte DJK-Kapitänin Jana Vollmert. Sie hatte in der Partie noch die größte Aufregung. Ihr Schläger wurde vom Schiedsrichtergespann moniert und nicht akzeptiert, so dass sie ihre Partie gegen Mara Lamhardt mit einem Ersatzschläger bestreiten musste. Nach souveränem Auftakt (11:3) verlor sie zunächst den zweiten Satz (7:11), um sich am Ende mit 3:1-Sätzen durchzusetzen. Von allen Partien war dieses Spiel noch das spannendste“, so Vollmert. Allerdings mussten auch zu Beginn im Anfangsdoppel Nadine Bollmeier und Karlijn van Lierop den ersten Satz (9:11) ihren Gegnerinnen überlassen. Dann steigerten sie sich aber und setzten sich gegen Hannah Schönau und Stephanie Hoffmann mit 11:3, 12:10 und 11:8 durch. Überhaupt keine Mühe hatten Iolanta Yevtodii und Jana Vollmert bei ihrem 11:7, 11:2 und 11:6-Erfolg gegen Mara Lamhardt und Charlotte Schönau. Im Spitzenpaarkreuz zeigten dann Nadine Bollmeier und die aus Odessa in der Ukraine angereiste Iolanta Yevtodii ihr ganzes Können. Yevtodii bezwang die starke Fritzdorfer Spitzenspielerin Hannah Schönau in vier Sätzen. Bollmeier ließ der Nummer zwei, Stephanie Hoffmann, keine Chance. Beim 11:4, 11:8 und 11:7 machte die frühere Nationalspielerin kurzen Prozess. Den Schlusspunkt setzte Karlijn van Lierop mit einem ungefährdeten 11:7, 11:4 und 11:8-Sieg gegen Charlotte Schönau. Dabei unterstrich die Niederländerin ihre derzeit gute Form.