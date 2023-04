Tischtennis Holzbüttgens Damen beenden Spielzeit mit Sieg

Die Damen-Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen hat die Saison in der Tischtennis-Oberliga mit einem überzeugenden 7:3-Erfolg beim TTC Bärbroich beendet. Von Beginn an lief es rund für das DJK-Quartett. Der Sieg war nie in Gefahr. „Wir sind mit gemischten Gefühlen nach Bärbroich angereist. Einerseits ging es für uns um nichts mehr, andererseits wollten wir mit einer Niederlage nicht aktiv in den Abstiegskampf eingreifen“, sagte DJK-Kapitänin Sandra Förster.