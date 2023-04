3. Tischtennis-Bundesliga DJK Holzbüttgen sagt seinen Fans mit Marathonspiel ade

Das letzte Heimspiel der Holzbüttgener Drittliga-Damen in dieser Saison konnten die Zuschauer in der Sporthalle am Bruchweg voll auskosten. Fast vier Stunden wurde gespielt. Am Ende holten die Kaarsterinnen gegen das hessische Topteam vom TTC Langen ein Remis. „Wir sind froh, dass es am Ende ein 5:5 geworden ist. Damit können beide leben. Das war ein schönes Abschluss-Spiel an heimischen Tischen“, sagte Jana Vollmert, die an insgesamt drei Punkten beteiligt war.