3. Tischtennis-Bundesliga Negativserie von Holzbüttgens Damen endet in Niedersachsen

Dabei musste das DJK-Team kurzfristig noch auf Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier verzichten. Für sie sprang Abwehrspielerin Jessica Wirdemann in Niedersachsen ein. Zu Beginn verlief die Partie ausgeglichen. Während Martyna Dziadkowiec und Karlijn van Lierop ihr Doppel gegen Abaraviciute/Pusch deutlich mit 3:0 gewannen, mussten sich Iolanta Yevtodii und Jessica Wirdemann gegen Hud/Stefanska knapp mit 7:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Im Anschluss schaffte es Wirdemann auch mit ihren Defensivkünsten nicht, die bisher beste Spielerin der Liga, Veronika Hud, zu bezwingen. Nach gewonnenem ersten Satz von Wirdemann entschied die Nummer eins des Aufsteigers die nächsten drei Sätze für sich. Nach dem Ausgleich durch Iolanta Yevtodii (3:1 gegen Laura Abaraviciute) sorgten Karlijn van Lierop (3:0 gegen Ashley-Josephine Pusch) und Martyna Dziadkowiec (3:1 gegen Faustyna Stefanska) erstmalig für eine Zwei-Punkte-Führung der Kaarsterinnen. Danach ließ nur noch Iolanta Yevtodii eine Niederlage gegen Veronika Hud (0:3) zu. Im Anschluss machten dann aber Jessica Wirdemann (3:2 gegen Laura Abaraviciute) und Martyna Dziadkowiec mit ihrem zweiten Sieg gegen Pusch (3:0) den 6:3-Gesamterfolg perfekt. Für die Kaarsterinnen war es das letzte Spiel vor der Weihnachtspause. Mit 12:6 Punkten mischen sie weiter vorne in der Tabelle mit. Der Rückstand auf Primus Berlin beträgt nur einen Zähler. Mit dem Team aus Engelbostel gibt es für die DJK-Spielerinnen ein schnelles Wiedersehen. Bereits am 7. Januar steht das Rückspiel an.