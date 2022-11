3. Tischtennis-Bundesliga : DJK-Frauen lassen sich nicht stoppen

Holzbüttgen Die Tischtennisspielerinnen aus Holzbüttgen sind auf einem sehr guten Weg in der 3. Bundesliga. Nach dem deutlichen Heimerfolg gegen Großburgwedel führen sie Tabelle souverän an. Nächstes Wochenende geht’s nach Hessen.

Gemeinsam mit Martyna Dziadkowiec ließ sie gegen das starke TTK-Duo Hajok/Shiba mit 1:3-Sätzen den einzigen Ehrenzähler der Gäste zu. Besser lief es am Nachbartisch für Nadine Bollmeier und Iolanta Yevtodii. Nach verlorenem ersten Satz steigerte sich das DJK-Doppel und gewann gegen Rahmo/Stefanska in vier Sätzen. Eine grandiose Aufholjagd gelang Nadine Bollmeier dann in ihrem ersten Einzel gegen Aida Rahmo. Nach 0:2-Satzrückstand und Matchball gegen sich, drehte sie das Spiel noch zu ihren Gunsten. „Das war vielleicht das Schlüsselspiel der Partie. Ich habe lange gebraucht, um in den Rhythmus zu kommen. Dann lief es aber“, so Bollmeier. Eine überzeugende Vorstellung zeigte Iolanta Yevtodii bei ihrer Heimpremiere. Gegen die Nummer eins der Gäste, Caroline Hajok, gewann sie ohne Satzverlust und freute sich: „Es war schön, dass es so gut geklappt hat.“ Ebenfalls mit 3:0-Sätzen war Abwehrspielerin Jessica Wirdemann gegen Sofia Stefanska erfolgreich.