Floorball Mit Zuschauerrekord in die Playoffs

Eine ungewohnte Flaute: Seit der 3:7-Niederlage am 18. Februar gegen Tabellenführer MFBC Leipzig hatte der Deutsche Floorball-Meister DJK Holzbüttgen drei von vier Pflichtspielen verloren, darunter das besonders schmerzliche 7:8 im Halbfinale des Deutschland-Pokals. Doch am letzten Spieltag der Hauptrunde gab es wieder Grund zur Freude: Zum einen ziehen die Schützlinge von Trainer Niko Ollilainen nach ihrem 6:2-Erfolg (2:0, 3:0, 1:2) über die Red Hocks Kaufering als Tabellenzweite in die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft ein, zum anderen stellten sie dabei mit 424 Fans in der Stadtparkhalle einen neuen Zuschauerrekord auf. Am wichtigsten fand Defensivmann Moritz Neustadt aber, „dass wir uns damit für die Playoffs optimal eingestellt und den Floorball gespielt haben, den wir eigentlich spielen wollen.“ Und mit Blick auf das Pokal-Aus gegen Schriesheim in Berlin fügte er an: „Auf uns wartet noch eine ganze Menge Arbeit, denn wir stehen nicht da, wo wir stehen wollen. Das hat uns das Final4 gezeigt.“