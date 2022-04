Floorball-Bundesliga : Holzbüttgen sicher in den Play-offs

Gemeinsam sind wir stark: Die Floorballer der DJK Holzbüttgen haben das Osterwochenende genutzt, um sich Play-off-Teilnahme klarzumachen. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Die Bundesliga-Floorballer der DJK haben die beiden Nachholspiele am Osterwochenende genutzt, um im Titelrennen zu bleiben. Es gab Siege in Hamburg und daheim gegen Chemnitz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Es bleibt eine Saison der historischen Momente für die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen. Der Gedanke an das Erreichen des ersten Pokalfinales in Berlin (3:5 gegen Weißenfels) sorgt bei allen, die es mit den Kaarster halten, immer noch für Gänsehaut. Das Osterwochenende nutzte die Mannschaft von Trainer Tim Hidskes, um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Durch zwei Siege in den einst wegen Corona abgesagten Topspielen gegen die ETV Piranhhas Hamburg (9:2) und die Floor Fighters Chemnitz (9:8) gelang erstmals der Einzug in ein Play-off-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. In den letzten drei Partien der regulären Meisterschaftsrunde können die Holzbüttgener nicht mehr aus der Top 4 der Tabelle verdrängt werden.

„Für uns geht es jetzt im Saisonendspurt darum, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen, um im Rückspiel des Halbfinals möglichst ein Heimspiel zu haben“, sagte Philip Jesse, Abteilungsleiter der DJK-Floorballer. Angesichts der Vorstellungen der Holzbüttgener ist er allerdings zuversichtlich, dass das gelingt. Insbesondere der Ausflug am Karfreitag zum bisherigen Tabellenzweiten nach Hamburg geriet zu einer Galavorstellung. Beim 9:2 (2:1, 4:0, 3:1) ließ Holzbüttgen den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance. Dabei ließen sich die DJK-Spieler auch nicht davon entmutigen, dass in Jesser Turka, Max Spöhle und Conrad Lehwalder gleich drei wichtige Spieler verletzt passen mussten. Auch der überaus unglückliche Auftakt mit einem kuriosen Eigentor von Kapitän Dennis Schiffer zum 0:1 schon in der fünften Minute warf sie nicht nachhaltig aus der Spur. Jannik Heinen und Nils Hofferbert sorgten bis zu ersten Drittelpause für eine 2:1-Führung. Im zweiten Spielabschnitt ging es dann Schlag auf Schlag. Tore von Niklas Bröker (2), Eemeli Pelamo und Torben Kleinhans stellen das Ergebnis auf 6:1, was gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung war. Erst nachdem Kleinhans und Bröker im finalen Drittel auf 8:1 erhöht hatten, gelang den Gastgebern noch ein wenig Ergebniskosmetik. Zehn Sekunden nach seiner Einwechslung war es dann dem erst 17 Jahre alten Youngster Edvars Stakis vorbehalten, für den Endstand zu sorgen. „Wir haben klar dominiert. Das war eine unserer besten Saisonleistungen“, meinte Philip Jesse freudig.

Info So geht‘s weiter für die Floorballer der DJK Bundesliga In der Punktspielrunde hat die DJK Holzbüttgen noch drei Spiele zu bestreiten. Am 30. April geht‘s zum TV Schriesheim, am 7. Mai steht das Auswärtsspiel beim UHC Weißenfels auf dem Programm. Am 14. Mai empfangen die Kaarster zur letzten Partie Kaufering. Play-offs Die Halbfinals stehen an den Wochenenden 21./22. Mai sowie 28./29. Mai auf dem Programm. Die Endsplel-Begegnungen folgen dann an den Wochenenden 4./5. Juni und 11./12. Juni. Über das Heimrecht entscheiden die Abschlussplatzierungen