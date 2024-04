3. Tischtennis-Bundesliga DJK kassiert im Verfolgerduell die höchste Saisonniederlage

Das hatten sich die Damen der DJK Holzbüttgen ganz anders vorgestellt. Ein Tag vor Ostern war in der Sporthalle am Bruchweg alles angerichtet für einen großen „Tischtennis-Leckerbissen“. Das Sponsorenteam „Sponsors on Fire“ hatte für alle Spielerinnen, Schiedsrichter und Zuschauer Freigetränke und Essen spendiert, vor der Halle wurde gegrillt. Sportlich lief es dann aber am alles andere als rund. Im Verfolgerduell der 3. Bundesliga mussten sich die Kaarsterinnen dem Tabellenvierten MTV Engelbostel-Schulenburg mit 1:6 geschlagen geben.