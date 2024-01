Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen holt wichtigen Sieg gegen Bonn

Obwohl das vergangene Wochenende in der Floorball-Bundesliga für die DJK Holzbüttgen gar nicht gut losging, konnte sie letztlich doch in der Tabelle Boden gutmachen. Denn nach der so nicht eingeplanten 6:7-Heimniederlage (0:1, 2:2, 4:4) gegen die Red Devils Wernigerode folgte am Sonntag ein 7:6-Auswärtssieg (4:4, 1:1, 1:2) in Bonn. In der Partie gegen Wenigerode wurde den Holzbüttgenern der schlechte Start zum Verhängnis. Gingen die Gäste zunächst in der 8. Minute in Führung, war ihr zweiter Treffer nach sieben Sekunden des zweiten Drittels ein echter Wirkungstreffer. Doch nach und nach berappelte sich die DJK, so dass sie durch Pontus Bylund und Lasse Vallema wenigstens den Anschluss halten konnte. Auch der finale Spielabschnitt verlief ausgeglichen, Leo Häfner erzielte in der 19. Minute das 6:6 und nährte die Hoffnung auf Zählbares. Doch die Gäste nutzten eine Überzahl neun Sekunden vor Schluss zum Siegtreffer. Tags darauf beim Westderby in Bonn sah es zunächst auch überhaupt nicht gut aus für die Holzbüttgener, denn schon in der 13. Minute lagen sie 0:3 zurück. Aber die Gäste bewiesen Moral und starteten noch im ersten Drittel durch Tore von Nils Hofferbert (2), Niilo Klysteroff und dem gerade Vater gewordenen Janos Bröker eine Aufholjagd. Der Spielverlauf blieb eng, doch der entscheidende Treffer zum 7:6 gelang Holzbüttgens Nils Hofferbert. „Wir müssen lernen, von Anfang an wach zu sein. Auch müssen wir unsere Chancen besser verwerten“, meinte DJK-Spieler Noah de Zwaan.