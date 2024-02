Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Zwischen Krieg, Normalität und Träumen

Iolanta Yevtodii trainiert in Odessa. Für einige Spiele kommt sie nach Deutschland, um für die DJK in der 3. Bundesliga zu spielen. Dann kann sie weiter bei ihrer älteren Schwester Iryna wohnen. Sie ist in Kaarst geblieben und wohnt dort jetzt mit ihrem Ehemann Konstantin. Das tägliche Leid des Krieges bekommen Iolanta und Diana in ihrer Heimat deutlich näher mit. Freunde der Familie kämpfen in der Armee und sie haben Bekannte, deren Häuser beschädigt sind. Nach zwei Jahren Krieg wünschen sie sich nur eins: „Wir wollen in Frieden in der Ukraine leben und nicht an unsere Ängste denken.“ Die Menschen in Kaarst bleiben in den Herzen der Yevtodiis. Erst kurz vor Karneval war die gesamte Familie zu Besuch in Holzbüttgen und natürlich gemeinsam in der Sporthalle, um Iolanta beim Training zuzuschauen. Auch Vater Viktor, selbst ein Tischtennisspieler, griff dann zum Schläger.