Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen geht als Fünfter in die Play-offs

Die Plätze drei und vier hätten den Vorteil gehabt, im Viertelfinale in einem möglichen dritten und entscheidenden Spiel erneut Heimrecht zu genießen. Wobei Rang drei schon kurz vor Beginn der Partie in Kaarst vergeben war, weil die Piranhhas Hamburg den MFBC Leipzig mit 9:8 besiegt hatten. Rang vier war für Holzbüttgen aber noch drin, entsprechend motiviert gingen die Gastgeber gegen Chemnitz vom Start weg zur Sache. Schon nach knapp 30 Sekunden brachte Nils Hofferbert die DJK in Führung. Dank weiterer Treffer durch Jannik Heinen und erneut Nils Hofferbert ging es mit einer 3:2-Führung in die erste Pause.