Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen gegen Weißenfels chancenlos

„Wenn wir müssen, zeigen wir immer wieder, dass wir spielen können. Aber bisher gelingt es uns zu selten, ohne Zwang über weite Strecken des Spiels zu zeigen, dass wir können“, sagte DJK-Keeper Jan Saurbier nach dem Spiel. Wobei die Voraussetzungen für die Gastgeber alles andere als gut waren, sie hatten weiter in der Breite und in der Spitze mit personellen Problemen zu kämpfen. So machte die DJK aus der Not eine Tugend und integrierte in die drei Offensiv- und zwei Defensivreihen junge Spieler, um ihnen Spielpraxis zu geben. Jedoch gelang es keiner der Reihen so recht, ins Spiel zu finden. Das nutzte der hochkarätig besetzte Rekordmeister, um schon nach 18 Minuten 5:0 in Führung zu gehen. Immerhin gelang im ersten Drittel Niko Pikkarainen noch sein erster Bundesligatreffer zum 1:5.